La provinciale ' tormentata' in provincia di Como | dal cratere del nubifragio alla discarica abusiva

La provinciale che collega Cantù ad Alzate Brianza nel Comasco ha subito numerosi eventi estremi: dopo una gigantesca voragine causata da un nubifragio, la strada è stata riaperta dopo interventi di messa in sicurezza. Recentemente, si sono aggiunte altre problematiche, tra cui la presenza di una discarica abusiva, rendendo questa arteria una delle più tormentate della zona.

La provinciale che collega Cantù ad Alzate Brianza non trova pace. Dopo la gigantesca voragine che si era aperta lo scorso 23 settembre a causa del violento nubifragio che aveva colpito il Comasco, la SP38 è stata riaperta da poche settimane a seguito di lavori urgenti di messa in sicurezza.

Lago di Como, stop ai camion sulla provinciale che porta Bellagio per 15 giorni - 24 settembre, la Provincia di Como introduce nuove restrizioni al traffico sulla Provinciale Lariana.

Maltempo in provincia di Como, frana a Blevio: esonda un torrente, chiusa la provinciale Lariana - Colpito in modo particolare il paese di Blevio, dove si è verificata una frana nella frazione di Capovico.

