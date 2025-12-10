La provinciale tormentata da Cantù ad Alzate | dal cratere del nubifragio alla discarica abusiva

La provinciale tra Cantù e Alzate Brianza è al centro di continui disagi, tra una voragine causata da un violento nubifragio e una discarica abusiva. Dopo i danni dello scorso settembre, i lavori di messa in sicurezza hanno riaperto la strada, ma la situazione rimane complessa e problematica.

La provinciale che collega Cantù ad Alzate Brianza non trova pace. Dopo la gigantesca voragine che si era aperta lo scorso 23 settembre a causa del violento nubifragio che aveva colpito il Comasco, la SP38 è stata riaperta da poche settimane a seguito di lavori urgenti di messa in sicurezza. Ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Maltempo in Lombardia, la provinciale tra Alzate Brianza e Cantù sprofonda in una voragine di cinque metri - Nella giornata di oggi, 23 settembre, resta l'allerta arancione per rovesci anche violenti che potrebbero interessare soprattutto la Brianza, il Comasco ... Secondo milano.corriere.it

