La provinciale tormentata da Cantù ad Alzate | dal cratere del nubifragio alla discarica abusiva

Quicomo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provinciale tra Cantù e Alzate Brianza è al centro di continui disagi, tra una voragine causata da un violento nubifragio e una discarica abusiva. Dopo i danni dello scorso settembre, i lavori di messa in sicurezza hanno riaperto la strada, ma la situazione rimane complessa e problematica.

La provinciale che collega Cantù ad Alzate Brianza non trova pace. Dopo la gigantesca voragine che si era aperta lo scorso 23 settembre a causa del violento nubifragio che aveva colpito il Comasco, la SP38 è stata riaperta da poche settimane a seguito di lavori urgenti di messa in sicurezza. Ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

