La Promessa cambia orario e approda in prima serata | la scommessa di Mediaset
Mediaset ha deciso di spostare La Promessa in prima serata, segnando un'importante modifica nella sua programmazione. Questa scelta strategica mira a raggiungere un pubblico più ampio e a valorizzare al meglio il contenuto della serie. Di seguito, tutte le informazioni sui nuovi orari e dettagli sulla mossa di Mediaset.
Mediaset cambia la programmazione e promuove La promessa che cambia orario e approda in prima serata: ecco quando va in onda. Le soap opera continuano ad essere tra i programmi preferiti del pubblico italiano. Se Raiuno punta tutto su Un posto al sole e Il paradiso delle signori, titoli che, ogni giorno, incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, Mediaset punta su titoli storici come Beautiful ma soprattutto su soap spagnole e turche. (Fonte Mediaset Infinity) – Tvblog.it Dopo il grandissimo successo ottenuto in passato da prodotti come Il segreto, Una vita, Terra amara, Endless Love, Daydreamer, Mediaset ha continuato a puntare sulle soap turche e spagnole e, attualmente, sono diversi i titoli in onda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
