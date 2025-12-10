La Promessa anticipazioni 11 dicembre | Curro ferma l’aggressione di Lorenzo a Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro interviene appena in tempo per impedire a Lorenzo di schiaffeggiare Jana, scatenando nuove tensioni nella tenuta. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana, dopo lo scontro con Lorenzo evitato grazie all'intervento di Curro, cerca di risollevare le sorti economiche della Promessa proponendo la vendita di un pianoforte antico Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Santos assiste felice a un bacio tra i genitori e, convinto che la famiglia stia per ricomporsi, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

