La profezia di Trump | Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa

L’America «is back». Mentre l’immigrazione e l’energia «distruggeranno l’Europa». Nel suo comizio in Pennsylvania il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice che negli Usa i prezzi sono in calo e il numero di migranti è crollato, mentre in un post su Truth risponde al New York Times che scrive che non è in buona salute: «Mi accorgerò quando sto rallentando, ma non è ora», afferma Trump in un lungo post, descrivendo come «sedizioso» se non «tradimento» le fake news che «diffamano e denigrare il presidente degli Stati Uniti». E sono il «vero nemico del popolo». Poi ha detto che Joe Biden «è il peggior presidente della storia». 🔗 Leggi su Open.online