La profezia di Trump | Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa
Durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump ha espresso previsioni inquietanti sull’Europa, affermando che immigrazione ed energia potrebbero portare alla sua distruzione, mentre ha celebrato i successi degli Stati Uniti, tra cui il calo dei prezzi e dei migranti. In un post su Truth, ha risposto alle critiche sul suo stato di salute, difendendo la sua leadership e denunciando le fake news.
L’America «is back». Mentre l’immigrazione e l’energia «distruggeranno l’Europa». Nel suo comizio in Pennsylvania il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice che negli Usa i prezzi sono in calo e il numero di migranti è crollato, mentre in un post su Truth risponde al New York Times che scrive che non è in buona salute: «Mi accorgerò quando sto rallentando, ma non è ora», afferma Trump in un lungo post, descrivendo come «sedizioso» se non «tradimento» le fake news che «diffamano e denigrare il presidente degli Stati Uniti». E sono il «vero nemico del popolo». Poi ha detto che Joe Biden «è il peggior presidente della storia». 🔗 Leggi su Open.online
La "profezia" di Cerno: il democristiano Trump e i nuovi Kirk che arriveranno
Ciro il Grande e Donald Trump, la profezia di Israele
"La Cina vincerà contro gli Usa...": la profezia tecnologica che preoccupa Trump
“L’Europa rischia la cancellazione della propria civiltà” questa la profezia di Trump, che avverte i cittadini del vecchio continente sul rischio dell’invasione di migranti che potrebbe rendere irriconoscibili le nostre Nazioni in meno di vent’anni. L’assurdo è che l’ - facebook.com Vai su Facebook
La profezia di Trump: «Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa» - Mentre immigrazione ed energia «distruggeranno l'Europa». Lo riporta open.online
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci oasport.it
Omaggio a Vicky Tondelli. Sulle orme della sua Rimini ilrestodelcarlino.it
Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato" lanazione.it
‘Park Hyatt’. Per le Festività l’esperienza è sensoriale quotidiano.net
Ecco le Celebrazioni Mengoniane: "Diamo forte rilievo all’architetto" ilrestodelcarlino.it
Musica e medicina, incontro alla Statale col primario Renzi ilrestodelcarlino.it