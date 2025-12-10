La privacy violata Foto e video intimi diffusi senza consenso | In 6 anni 5mila casi

Negli ultimi sei anni, sono stati registrati circa 5.000 casi di violazione della privacy, con foto e video intimi diffusi senza consenso. Tra le vittime ci sono giovani e adolescenti, spesso colpite da episodi di condivisione non autorizzata sui social media, come testimonia anche il caso di una ragazza che ha scoperto che il suo ex aveva pubblicato immagini private nelle sue storie di Instagram.

"Una ragazza mi ha contattata, scrivendomi che il mio ex fidanzato aveva pubblicato delle mie immagini private nelle storie del suo profilo Instagram. Era visibile il mio volto, in un video dai contenuti inequivocabili e con la scritta “Censored“ sulle parti intime di lui. Mi sono riconosciuta, ricordo quando il mio ex aveva fatto quel video con il mio consenso". Consenso a filmare, in passato, ma non certo a pubblicare il contenuto on line. Questo ha raccontato una ventiquattrenne che è stata vittima di revenge porn (la diffusione non consensuale di immagini a contenuto sessualmente esplicito, con finalità vendicativa), reato ai sensi dell’articolo 612 ter del codice penale, per il quale aveva già sporto denuncia in precedenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La privacy violata. Foto e video intimi diffusi senza consenso: "In 6 anni 5mila casi"

Il Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report: «Violata la privacy». È scontro con Ranucci

Privacy violata o diritto di cronaca? La vicenda Report e Sangiuliano

Il nome di Ghiglia nell’inchiesta Asl: Fasson chiese lo sconto sulla multa per la privacy violata

Sei stato multato perché hanno trovato il tuo nome nella spazzatura? In molti casi è ILLEGITTIMA: niente contestazione immediata e privacy violata. NON PAGARE, si contesta e si vince - facebook.com Vai su Facebook

La privacy violata. Foto e video intimi diffusi senza consenso: "In 6 anni 5mila casi" - Al centro, vendette e ricatti a sfondo sessuale e altri tipi di violenza virtuale. Da msn.com