la prima estate 2026 in line up anche wolf alice e nation of language

Le due band si esibiranno a Lido di Camaiore per La Prima Estate 2026 nella serata che si concluderà con lo show dei Gorillaz. La Prima Estate arricchisce il programma del secondo weekend annunciando due nomi tra i più apprezzati della scena internazionale: Wolf Alice e Nation of Language, attesi sul palco di Parco BussolaDomani sabato 27 giugno, nella serata che culminerà con il concerto dei Gorillaz. Band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico, i Wolf Alice hanno conquistato pubblico e critica fin dagli esordi con My Love Is Cool, proseguendo poi con il Mercury Prize per Visions of a Life e il successo di Blue Weekend, numero 1 nel Regno Unito e premiato come Best Group ai Brit Awards. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu