La Prima Estate 2026 in line up anche Wolf Alice e Nation of Language
La Prima Estate 2026 si prepara a stupire con un ricco line-up, tra cui spiccano Wolf Alice e Nation of Language. L’evento si terrà al Lido di Camaiore e concluderà con l’atteso live dei Gorillaz, promettendo un’esperienza musicale imperdibile per gli appassionati.
Le due band si esibiranno a Lido di Camaiore per La Prima Estate 2026 nella serata che si concluderà con lo show dei Gorillaz. La Prima Estate arricchisce il programma del secondo weekend annunciando due nomi tra i più apprezzati della scena internazionale: Wolf Alice e Nation of Language, attesi sul palco di Parco BussolaDomani sabato 27 giugno, nella serata che culminerà con il concerto dei Gorillaz. Band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico, i Wolf Alice hanno conquistato pubblico e critica fin dagli esordi con My Love Is Cool, proseguendo poi con il Mercury Prize per Visions of a Life e il successo di Blue Weekend, numero 1 nel Regno Unito e premiato come Best Group ai Brit Awards. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Ci sono momenti che profumano d’estate ancora prima che arrivino. Il suono delle onde, il primo caffè vista mare, le risate sotto il sole del Gargano… tutto questo sta tornando. E tra poco potrai scegliere la tua estate 2026 prima di tutti. Il nostro Prenota Prima s - facebook.com Vai su Facebook
JACK WHITE arriva a La Prima Estate 2026 per la sua prima esibizione in Italia da solista! Un concerto unico, a pochi passi dal mare e nell’atmosfera speciale della Versilia. 19 giugno 2026 | Parco BussolaDomani, Lido di Camaiore Biglietti in vendita d Vai su X
La prima estate 2026, da Nick Cave a Jack White, tutti i concerti già annunciati - Si conferma uno degli appuntamenti live più importanti dell’estate italiana con nomi come Jack ... Scrive indie-eye.it
Tommaso Tam, Doppia Esposizione è un progetto in due atti che sfida la forma-canzone spettacolo.eu
Estrazione Million Day di oggi, 10 dicembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì tpi.it
Calciomercato Juve LIVE: osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile, Marusic possibile occasione a zero juventusnews24.com
Pronostico Ludogorets-PAOK: distanze invariate ilveggente.it
Spara con una pistola e colpisce la finestra di una casa, 53enne denunciato dalla polizia ilrestodelcarlino.it
Altaforte Edizioni: i frammenti inediti del pensiero di Pierre Drieu La Rochelle ilprimatonazionale.i