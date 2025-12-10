La presentazione del calendario 2026 della Dia | la dedica alle donne della legalità
Il 11 dicembre alle ore 11.00, presso la sede del Centro Operativo DIA di Napoli, si terrà la presentazione del calendario 2026 della DIA, dedicato alle donne della legalità. L'evento si svolgerà durante un momento di scambio di auguri, coinvolgendo le forze dell'ordine e la comunità locale.
Alle ore 11.00 di giovedì 11 dicembre, presso la sede del Centro Operativo DIA di Napoli, in via Galileo Ferraris 167, in occasione di un incontro per lo scambio di auguri, a cui le SS.LL. sono invitate, alla presenza anche di rappresentanti della Sezione Operativa DIA di Salerno, verrà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
