La potente Supplica alla Madonna di Loreto | da recitare oggi per ottenere una Grazia
Il 10 dicembre si celebra la festa liturgica della Madonna di Loreto, un'occasione per rivolgersi con devozione alla Vergine della Santa Casa. In questa giornata, molti credenti recitano una supplica speciale per chiedere la sua intercessione e ottenere grazie, affidandosi alla sua potente protezione e misericordia.
Oggi, 10 dicembre, in occasione della festa liturgica della Madonna di Loreto è tradizione rivolgere una preghiera speciale alla Vergine della Santa Casa, invocando la sua potente intercessione. La supplica alla Vergine Lauretana si recita oggi, 10 dicembre, l’orario indicato è mezzogiorno, ma per chi non può va bene qualsiasi altro momento della giornata. Inoltre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Recita questa potente Preghiera all’Immacolata, scritta da San Massimiliano Kolbe, da recitare oggi, 8 dicembre , per chiedere una grazia alla Vergine Vergine immacolata, scelta tra tutte le donne per donare al mondo il Salvatore, serva fedele del mistero dell Vai su Facebook
