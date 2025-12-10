La posizione in cui dormi potrebbe essere la causa delle occhiaie
La posizione in cui dormiamo può influenzare l'aspetto delle occhiaie. Nonostante un sonno di otto ore, queste fastidiose zone scure possono persistere, suggerendo un legame tra postura notturna e problemi estetici sotto gli occhi. Scopriamo come la posizione assunta durante il riposo possa contribuire a questo fenomeno.
Perché dopo otto ore di sonno ristoratore ci si sveglia ma le occhiaie non sono sparite? Perché a quanto pare c’è una stretta correlazione tra posizione che si assume durante il sonno e occhiaie. Avere un viso riposato e disteso al mattino non è solo una questione di quantità e qualità del sonno. Dormire troppo o troppo poco, dormire male o in posizioni sbagliate hanno un impatto negativo sulla zona perioculare. Il risultato è che al mattino ci si sveglia con il viso stanco e gli occhi gonfi e scuri. Ergo, se per esclusione sappiamo di aver dormito bene e per almeno 7-8 ore di fila, l’unica variabile da prendere in considerazione è la posizione in cui si dorme. 🔗 Leggi su Amica.it
I migliori cuscini per la cervicale contro torcicollo e mal di testa - Zazoom Social News
Mal di gola che peggiora di notte | perché succede davvero e quando preoccuparsi - Zazoom Social News
La posizione in cui dormite rivela molto della vostra personalità - Altro che oroscopi e test psicologici: a volte basta osservare un gesto semplice e quotidiano per scoprire qualcosa in più su se stessi. Da grazia.it
Dormi sulla schiena o sul fianco? Ecco cosa dice la ricerca sulle posizioni “ottimali” del sonno - Il modo in cui dormiamo può avere effetti negativi sull'aspetto della nostra pelle e favorire la comparsa di rughe: vediamo come evitarlo scegliendo la posizione... Lo riporta greenme.it
La Fenice Centro Riabilitativo. . Qual è la posizione migliore per dormire durante la gravidanza? Quando la pancia cresce e il corpo cambia, anche il sonno si trasforma… e trovare la posizione giusta può diventare una vera sfida In questo video ti spieg Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it