la posizione in cui dormi potrebbe essere la causa delle occhiaie

La posizione in cui dormiamo può influenzare l'aspetto delle occhiaie. Nonostante un sonno di otto ore, queste fastidiose zone scure possono persistere, suggerendo un legame tra postura notturna e problemi estetici sotto gli occhi. Scopriamo come la posizione assunta durante il riposo possa contribuire a questo fenomeno.

Perché dopo otto ore di sonno ristoratore ci si sveglia ma le occhiaie non sono sparite? Perché a quanto pare c'è una stretta correlazione tra posizione che si assume durante il sonno e occhiaie. Avere un viso riposato e disteso al mattino non è solo una questione di quantità e qualità del sonno. Dormire troppo o troppo poco, dormire male o in posizioni sbagliate hanno un impatto negativo sulla zona perioculare. Il risultato è che al mattino ci si sveglia con il viso stanco e gli occhi gonfi e scuri. Ergo, se per esclusione sappiamo di aver dormito bene e per almeno 7-8 ore di fila, l'unica variabile da prendere in considerazione è la posizione in cui si dorme.