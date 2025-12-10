La Polizia Penitenziaria porta il Natale in Pediatria | prime donazioni ai piccoli pazienti del Policlinico

La Polizia Penitenziaria ha avviato le donazioni natalizie ai piccoli pazienti del Policlinico di Modena, portando solidarietà e conforto in questo periodo festivo. L'iniziativa, partita mercoledì 10 dicembre, coinvolge enti, associazioni e cittadini, che hanno voluto dimostrare vicinanza ai bambini ricoverati, contribuendo a rendere il Natale più speciale per loro.

È iniziata oggi, mercoledì 10 dicembre, con un gesto di grande vicinanza e sensibilità, la serie di donazioni natalizie dedicate ai piccoli pazienti del Policlinico di Modena, a cura di enti, associazioni e cittadini benefattori. Una delegazione della Polizia Penitenziaria di Modena ha infatti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Natale in musica per gli agenti di polizia penitenziaria del Lorusso e Cotugno - Alla Gospel House di Venaria il “Prisons Tour Plus” il 6 dicembre Un Natale diverso, fatto di musica, gratitudine e comunità. Da msn.com

Gli agenti penitenziari diventano Babbo Natale - Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno vestito i panni di "Babbo Natale", mostrando un grande cuore a servizio delle persone... Da ilrestodelcarlino.it

BUONGIORNO POLIZIA PENITENZIARIA . . #PoliziaPenitenziaria #Penitenziaria #BuongiornoPoliziaPenitenziaria - facebook.com Vai su Facebook