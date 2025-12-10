La Playtoy Orchestra ha raccolto oltre 300 giocattoli durante le repliche dello spettacolo inaugurale della stagione delle famiglie dei Teatri. I giocattoli sono stati successivamente consegnati ai rappresentanti dell’Emporio solidale Dora, contribuendo a sostenere le famiglie in difficoltà e diffondere un messaggio di solidarietà e condivisione.

Sono stati consegnati ai rappresentanti dell’Emporio solidale Dora i giocattoli raccolti in occasione delle tre repliche dello spettacolo della Playtoy Orchestra, che ha inaugurato la stagione delle famiglie dei Teatri. Sono oltre 300 i giochi donati con generosità da bambine e bambini con le loro famiglie. E dalle classi che hanno partecipato alla replica dedicata alle scuole. I giocattoli, nuovi o usati in ottimo stato – peluche, bambole, costruzioni, strumenti, libri - saranno distribuiti dalle associazioni a bambine e bambini del territorio che vivono situazioni di fragilità o difficoltà. La donazione è frutto dell’invito lanciato dalla Playtoy Orchestra - l’unica orchestra al mondo che suona esclusivamente strumenti giocattolo - in occasione del suo spettacolo concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it