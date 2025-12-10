La partita del pride? Egitto-Iran

Durante i Mondiali americani, il match tra Egitto e Iran ha suscitato scalpore, coincidendo con la giornata internazionale dell’orgoglio arcobaleno. La scelta di programmare questa partita in un contesto così simbolico ha acceso il dibattito, considerando che entrambe le nazioni hanno leggi che criminalizzano l’omosessualità, sollevando questioni sulla sensibilità e le implicazioni di questa coincidenza.

Clamoroso autogol della Fifa: ai mondiali americani il match che cade nella data dell’orgoglio arcobaleno vede di fronte due nazioni in cui l’omosessualità è illegale. Un autogol di quelli più divertenti e nello stesso tempo più pesanti, un gollonzo in piena regola: la partita del Mondiale che avrebbe dovuto celebrare l’orgoglio Lgbtq+ sarà. Egitto-Iran. Ben gli sta, e scusate la franchezza. L’idea che i Mondiali debbano celebrare un pride game per omaggiare l’omosessualità (nel senso più largo del termine, comprendendo perciò anche le politiche contro omofobia e quant’altro) è la solita forzatura retorica dove per certi temi sono previste corsie preferenziali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La partita del pride? Egitto-Iran

