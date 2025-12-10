La parola d’ordine per il Napoli è esorcizzare il preoccupante tabù delle trasferte internazionali in Champions
Il Napoli cerca di superare il tabù delle trasferte internazionali in Champions League. La sfida di questa sera contro il Benfica rappresenta un'occasione fondamentale per rafforzare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione agli spareggi, puntando a un risultato che possa ridare fiducia alla squadra e consolidare il cammino nel torneo continentale.
I tre punti della sfida di questa sera contro il Benfica sono preziosi per il Napoli per rimpinguare la classifica Champions e mettere al sicuro gli spareggi per passare alla fase successiva. Ma c’è un altro punto importante per la squadra di Conte, come sottolinea Repubblica, gli azzurri non hanno mai vinto in trasferta in Champions quest’anno. “La parola d’ordine per il Napoli è esorcizzare il preoccupante tabù delle trasferte internazionali, dopo i dolorosi viaggi a vuoto nelle due precedenti sfide all’estero contro Manchester City e Psv Eindhoven, in cui gli azzurri sono usciti dal campo a testa bassa e sotto il peso di altrettante sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
