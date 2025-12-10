La pappa del Panda chiude la rassegna per famiglie del Teatro del Parco

Veneziatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento dell'anno al Teatro del Parco per “Domenica a teatro”, la rassegna per bambini e famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale. Domenica 14 dicembre, in doppia replica alle ore 11.00 e alle ore 16.30, va in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Teatro del Parco: "La pappa del Panda", in doppio orario, chiude la prima parte della Stagione di Domenica a Teatro - Uno spettacolo di narrazione che pone al centro la parola, quello strumento dell’attore che a volte sembra scomparire dal mondo del teatro per i piccolissimi. Scrive live.comune.venezia.it