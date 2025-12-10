La nuova pista ciclabile in via Geraci Fratelli d' Italia | E' una follia
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime forte disappunto riguardo alla recente realizzazione della nuova pista ciclabile in via Geraci e via Trieste, definendola una
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone sconvolto - si legge in una nota - commenta con amarezza la realizzazione dei lavori della nuova pista ciclabile in via Geraci e via Trieste. “L’assessore Mondello, i dirigenti ed il Ruo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
INAUGURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO A CASTELRAIMONDO Castelraimondo si prepara a vivere un Natale all’insegna della magia, dello sport e della socialità con l’apertura della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio. Inaugurata lo scorso sabato (06 d - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, nuova pista di atletica per la scuola Kennedy: conclusi i lavori Vai su X
Nuova ciclabile a Messina: insorgono i cittadini - Questa mattina dopo la posa della segnaletica ha preso forma la nuova pista ciclabile di Messina, in via Geraci, nei pressi di viale San Martino. Lo riporta messinaoggi.it
Ue: Sensi, 'politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale' iltempo.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it