La nuova pista ciclabile in via Geraci Fratelli d' Italia | E' una follia

Messinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime forte disappunto riguardo alla recente realizzazione della nuova pista ciclabile in via Geraci e via Trieste, definendola una

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone sconvolto - si legge in una nota - commenta con amarezza la realizzazione dei lavori della nuova pista ciclabile in via Geraci e via Trieste. “L’assessore Mondello, i dirigenti ed il Ruo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Nuova ciclabile a Messina: insorgono i cittadini - Questa mattina dopo la posa della segnaletica ha preso forma la nuova pista ciclabile di Messina, in via Geraci, nei pressi di viale San Martino. Lo riporta messinaoggi.it