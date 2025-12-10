La nuova pista ciclabile in via Geraci Fratelli d' Italia | E' una follia

L'annuncio della nuova pista ciclabile in via Geraci ha suscitato reazioni contrastanti. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto da Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone, esprime forte disapprovazione, definendo i lavori come una

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone sconvolto - si legge in una nota - commenta con amarezza la realizzazione dei lavori della nuova pista ciclabile in via Geraci e via Trieste. “L’assessore Mondello, i dirigenti ed il Ruo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Basile: “La pista ciclabile di via Geraci? Messina evolve e segue un modello nazionale” - E risponde a "polemiche preconfezionate" sui parcheggi spostati al centro della strada The post Basile: “La pista ciclabile di via ... Si legge su msn.com

Pista ciclabile via Geraci via Trieste, per FdI è follia - Il gruppo consiliare di Fratelli d’italia composto da Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone si dice “sconvolto” e commenta così la realizzazione dei lavori della nuova pista ciclabile in via ... Si legge su messinaoggi.it

INAUGURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO A CASTELRAIMONDO Castelraimondo si prepara a vivere un Natale all’insegna della magia, dello sport e della socialità con l’apertura della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio. Inaugurata lo scorso sabato (06 d - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, nuova pista di atletica per la scuola Kennedy: conclusi i lavori Vai su X