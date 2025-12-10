La NSN Cycling Team si presenta Girmay | Qui per tornare a vincere

La NSN Cycling Team si presenta ufficialmente, segnando un nuovo capitolo nel mondo del ciclismo professionistico. Con Girmay tra i protagonisti, la squadra si propone con ambizioni di successo e un forte desiderio di tornare a vincere. La nascita della squadra rappresenta anche un cambiamento rispetto al passato, con un nuovo assetto e una rinnovata determinazione.

Roma, 10 dicembre 2025 - C'era una volta, appena poche settimane fa, la contestatissima Israel-Premier Tech di patron Sylvain Adams, da molti ritenuto troppo vicino al governo israeliano e soppiantata in tutto e per tutto dalla nuova NSN Cycling Team, che ha visto la luce proprio nelle ultime ore con le prime presentazioni ufficiali. La presentazione della NSN Cycling Team. Tra i co-fondatori della squadra con sede legale in Svizzera ma di fatto di base in Spagna c'è Andres Iniesta, l'ex asso del calcio che non ha nascosto la propria emozione per questa nuova avventura. "Il ciclismo è sempre stato una mia grande passione, insieme al calcio.