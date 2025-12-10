La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 42esima puntata

, 10 dicembre. Questa sera, 10 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 42esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Peri acquista un’agenzia di viaggi e sceglie la Cappadocia come nuova casa. Nel frattempo, Tufan ricatta Hikmet e Halil per 50mila dollari, ma i due decidono di vendicarsi e tagliarlo fuori dai loro piani. Fuori dalla sala operatoria, la famiglia attende con ansia: il chirurgo conferma il successo dell’intervento di Nuh, ma le prossime ore saranno decisive. 🔗 Leggi su Tpi.it

