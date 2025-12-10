La notte nel cuore le anticipazioni del 10 dicembre | Nuh operato d' urgenza subito dopo il matrimonio
Scorpacciata de La notte nel cuore per il pubblico di Canale 5: la soap turca torna in prima serata anche stasera con grosse novità per Nuh e Sevilay: ecco le anticipazioni La notte nel cuore, ormai alle battute finali, torna a fare compagnia al suo pubblico anche in questo mercoledì 10 dicembre, come sempre nella prima serata di Canale 5 (che comincia ormai alle 22:00, causa La ruota della fortuna). Dove eravamo rimasti? Il riassunto della puntata precedente Nella puntata di martedì 9 dicembre abbiamo visto Bunyamin accusare Canan di averlo tradito con Halil. Sumru e Tahsin hanno fatto fanno pace, mentre Halil e Hikmet hanno nascosto la borsa con i soldi in un ripostiglio, utilizzando un lucchetto ciascuno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La notte nel cuore, anticipazioni mercoledì 10 dicembre: ansia per l’intervento di Nuh poi le lacrime - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda mercoledì 10 dicembre alle ore 21:20 su Canale5 ... Da fanpage.it
Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: Nuh si risveglia dopo l’intervento al cervello - C anale 5 fa la doppietta con La notte nel cuore: dopo la puntata andata in onda ieri, la serie turca torna in onda anche stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21:20. Riporta iodonna.it
La Notte nel Cuore raddoppia: ecco quando e perché la serie va in onda in doppio appuntamento Vai su Facebook
