La Notte nel Cuore anticipazioni quarantatreesima puntata di martedì 16 dicembre 2025
Ecco le anticipazioni della quarantatreesima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5 il 16 dicembre 2025. La puntata riserva una brutta sorpresa per i membri della famiglia Sansalan, portando tensione e colpi di scena che coinvolgeranno tutti i protagonisti.
Brutta sorpresa per i componenti della famiglia Sansalan nel corso del prossimo appuntamento de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 16 dicembre 2025. L’avvocato Nazim comunica infatti loro che il defunto Samet ha lasciato in eredità oltre 60 milioni di debiti. Un risvolto che manda in fumo i progetti di Hikmet, che stava ricattando Esat per ottenere del denaro, in vista del gran finale della dizi, in onda il 23 dicembre. Ecco le anticipazioni. . 1×104: Canan indaga per recuperare il denaro sottratto da Halil e scopre che l’uomo vive da Mehmet Kuyucu, suo vecchio amico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate/ Cihan rischia di morire salvando la vita a Melek - Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler sulle prossime puntate: Cihan rischia di morire per salvare la vita a Melek ... Riporta ilsussidiario.net
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 16 dicembre: Melek sconvolta, sorprende Cihan in bagno con un’altra - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:20 su Canale5 ... Secondo fanpage.it
La Notte nel Cuore raddoppia: ecco quando e perché la serie va in onda in doppio appuntamento - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it