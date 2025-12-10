La Notte nel Cuore anticipazioni quarantatreesima puntata di martedì 16 dicembre 2025

Ecco le anticipazioni della quarantatreesima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5 il 16 dicembre 2025. La puntata riserva una brutta sorpresa per i membri della famiglia Sansalan, portando tensione e colpi di scena che coinvolgeranno tutti i protagonisti.

Brutta sorpresa per i componenti della famiglia Sansalan nel corso del prossimo appuntamento de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 16 dicembre 2025. L'avvocato Nazim comunica infatti loro che il defunto Samet ha lasciato in eredità oltre 60 milioni di debiti. Un risvolto che manda in fumo i progetti di Hikmet, che stava ricattando Esat per ottenere del denaro, in vista del gran finale della dizi, in onda il 23 dicembre. Ecco le anticipazioni.