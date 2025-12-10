la notte nel cuore anticipazioni puntate di stasera 10 dicembre della soap turca di canale 5

Stasera, 10 dicembre, torna su Canale 5 la soap turca La notte nel cuore. Le nuove puntate, in onda dalle 21:21 fino a circa mezzanotte, vedranno protagonisti Nuh e gli intrecci emotivi che coinvolgono i personaggi. Ecco le anticipazioni di quello che succederà nel corso della serata.

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, mercoledì 10 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo l’intervento. Nel frattempo scopriremo che Peri non avrà alcuna intenzione di andare via. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera. La notte nel cuore, anticipazioni del 10 dicembre: Nuh è salvo. Dopo attimi di forte tensione arriverà per i familiari di Nuh una bellissima notizia: l’intervento per la rimozione della massa tumorale al cervello è perfettamente riuscito! Nuh verrà quindi riportato in camera, tra la gioia dei suoi cari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it