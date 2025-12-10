La notte nel cuore anticipazioni martedì 16 dicembre | Melek sconvolta sorprende Cihan in bagno con un'altra
Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Alla cerimonia di nozze di Nuh e Sevilay, Tahsin chiede a Sumru di sposarlo. Melek sorprende Cihan in bagno con Perihan e fugge sconvolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La notte nel cuore, le anticipazioni del 10 dicembre: Nuh operato d'urgenza subito dopo il matrimonio - Scorpacciata de La notte nel cuore per il pubblico di Canale 5: la soap turca torna in prima serata anche stasera con grosse novità per Nuh e Sevilay: ecco le anticipazioni ... Riporta movieplayer.it
