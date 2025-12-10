La natura è l’equilibrio migliore | come Simbiosi riporta la biodiversità nei territori facendo guadagnare le aziende
Simbiosi promuove un approccio innovativo alla biodiversità, integrando natura e attività umane per valorizzare i territori. Con una visione che ribalta le prospettive tradizionali, l'azienda di Piero Manzoni punta a creare sinergie tra ambiente e impresa, favorendo un equilibrio sostenibile e generando opportunità di crescita economica e ambientale.
Per Piero Manzoni, fondatore e CEO di Simbiosi, ospite della puntata di Money Vibez il punto di partenza è ribaltare la prospettiva: “Noi parliamo di territori” e li definiamo come porzioni di pianeta, urbane, rurali, lacustri, montane, ognuna caratterizzata da ciò che ci sta sopra. Oggi però esiste un forte ‘disaccoppiamento’ tra città “sexy, congestionate, piene di connessione” e campagne svuotate, ridotte a luoghi di produzione intensiva e a contenitore di industrie, centri logistici, data center, mall, utilities.? Le città occupano solo il 4% della superficie del pianeta ma nel 2050 concentreranno fino all’80% della popolazione mondiale e la gran parte dei consumi di cibo, energia e risorse, con uno squilibrio strutturale tra chi consuma e chi produce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
