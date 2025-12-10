Una mostra d’arte e tanti personaggi illustri: Manlio Bacosi, Anna Balucani, Gustavo Benucci, Stefano Chiacchella, Carmelo Consoli, Angela Federici, Antonio Folichetti, Paolo Grimaldi, Elfrida Gubbini, Luca Leandri, Elisa Leclé, Serse Luigetti, Colombo Manuelli, Angela Palmarelli, Monia Romanelli, Maria Teresa Romitelli, Fausto Segoni, Bruno Signorini, Giuseppina Taticchi. Questi, infatti, sono i nomi degli artisti le cui opere sono in mostra presso la Rocca – Museo per l’Arte contemporanea di Umbertide. Il titolo dell’eposizione è ” Linee d’Umbria III ” a cura di Giorgio Bonomi e Sofia Codini, rassegna espositiva che include diciannove artiste e artisti che, per nascita o per elezione, vivono o lavorano in Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra d’arte: "Linea d’Umbria III"