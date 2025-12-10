La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi | Giovanna Rigato lo ricattava per un milione

Durante un collegamento tra Monza e Bangkok, la modella russa Raissa Skorkina ha rilasciato una testimonianza nel processo per tentata estorsione che coinvolge Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello. Skorkina ha rivelato dettagli sulla presunta richiesta di riscatto di un milione di euro da parte di Rigato, collegandosi a un caso che ha attirato l’attenzione mediatica.

Un collegamento intercontinentale tra Monza e Bangkok ha permesso di ascoltare la testimonianza di Raissa Skorkina, cittadina russa ed ex partecipante alle cosiddette cene eleganti di Arcore, nel processo per tentata estorsione che vede imputata Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello. La donna, considerata una delle Olgettine legate a Silvio Berlusconi, ha parlato in videoconferenza dall'ambasciata italiana in Thailandia, confermando l'esistenza di un presunto tentativo di estorsione ai danni dell'ex premier. Secondo l'accusa, Rigato avrebbe chiesto a Berlusconi un milione di euro, minacciando in caso di rifiuto di rivolgersi ai pubblici ministeri di Milano con dichiarazioni compromettenti su quanto avveniva a Villa San Martino ad Arcore.

