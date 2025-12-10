La Miwa Energia Cestistica Benevento in visita al reparto di Pediatria del San Pio

Una delegazione della Miwa Energia Cestistica Benevento ha visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Pio”, in collaborazione con l’associazione “Un sorriso per la vita”. L’iniziativa, che ha coinvolto atleti e volontari, ha portato momenti di conforto e solidarietà ai piccoli ospiti e alle loro famiglie.

Questo pomeriggio, una delegazione della Miwa Energia Cestistica Benevento si è recata al reparto Pediatria dell'ospedale "San Pio", in collaborazione con l'associazione "Un sorriso per la vita". Insieme, la Cestistica Benevento e "Un sorriso per la vita" hanno permesso ai piccoli pazienti di trascorrere una mattinata diversa, all'insegna del divertimento e della spensieratezza. I bambini, inoltre, sono stati omaggiati di un "kit-tifoso" della squadra, rafforzando il legame tra la Cestistica e il territorio. La società desidera ringraziare Mary Salinno, Dottoressa Caposala; Lidia Grappone, Dottoressa Primario, e la Dottoressa Maria Morgante, direttrice generale AORN San Pio, per l'accoglienza e per aver reso possibile questa iniziativa.

