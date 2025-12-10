La mission di Episcopo al Rione Candelaro | Con la sede delle Politiche Sociali ci avviciniamo di più

L'Ambito Territoriale Sociale e l'assessorato alle Politiche Sociali di Foggia hanno trasferito la loro sede al Rione Candelaro, presso il centro polifunzionale dedicato a don Michele De Paolis. Questa nuova collocazione rafforza l'impegno dell'amministrazione nel dialogo e nell'ascolto delle esigenze della comunità locale.

L'Ambito Territoriale Sociale e l'assessorato alle Politiche Sociali di Foggia cambiano casa: da via Pasquale Fuiani si spostano al Rione Candelaro, presso il centro polifunzionale intitolato a don Michele De Paolis. "Rivestirà un ruolo strategico e sarà un riferimento operativo e non meramente.

Foggia, minori lanciano sassi, uova e petardi contro case al rione Candelaro, la sindaca Episcopo: «Non disuniamoci» - Gli episodi di vandalismo e violenza nella notte di Halloween, la prima cittadina richiama tutti al senso di responsabilità e coesione sociale Dopo i gravi episodi di violenza e vandalismo avvenuti ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

