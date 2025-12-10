La miglior birra artigianale di Natale? Nasce a Sirone e profuma di biscotti

Scopri la nuova birra artigianale di Natale nata a Sirone, un blend unico di sapori che richiamano biscotti caldi e spezie. Perfetta per le festività, questa creazione locale porta in tavola l’atmosfera magica del Natale, unendo tradizione e innovazione in ogni sorso.

Sirone (Lecco), 10 dicembre 2025 – La miglior birra artigianale di Natale nasce a Sirone. Ha il sapore di biscotti caldi, spezie e infanzia che ritorna. Un mix di aromi, dolcezza e calore, con cannella, zenzero, noce moscata, cardamomo, chiodi di garofano e un soffio di pepe bianco. E poi lo zucchero muscovado e quattro malti – orzo, avena, segale e frumento – per ricreare il gusto dei dolci di Natale. Il concorso. È la birra Christmas Crumble, prodotta dai mastri birrai del Birrificio Lariano di Sirone. Ha vinto la quinta edizione BdA Xmas Beer di Unionbirrai, l’associazione dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it