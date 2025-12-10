La mia vita prima e dopo essere diventata bionda

Il cambiamento di colore dei capelli può rappresentare molto più di una semplice trasformazione estetica. Per alcuni, è un simbolo di rinascita o di nuova identità. In questo articolo, racconto il mio percorso di trasformazione da una Paola diversa, esplorando come il passaggio a una nuova tonalità di biondo abbia segnato un punto di svolta nella mia vita.

Quando cambiare colore di capelli può voler dire molto più di quello che sembra. «Un giorno, ho salutato la vecchia Paola e accolto quella nuova. Ho cambiato città, trovato lavoro, lasciato un fidanzato, incontrato mio marito. Tutto questo, almeno un po’, per colpa di Gwyneth Paltrow». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

