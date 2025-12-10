La megarotonda è un’opera sbagliata

L'installazione della megarotonda a S. Concordio ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella dell'architetto Claudio Pardini Cattani. Egli sostiene che l'opera sia sbagliata, evidenziando come il quartiere, con le sue strade di quartiere non idonee, debba essere liberato dal passaggio dei mezzi pesanti per tutelarne la sicurezza e l'integrità.

"La megarotonda a S.Concordio per agevolare i mezzi pesanti nell’attraversamento è un’opera sbagliata": lo afferma l’architetto Claudio Pardini Cattani che sottolinea in una nota come il quartiere vada liberato dal passaggio dei mezzi pesanti, perché caratterizzato da strade di quartiere non idonee al transito degli stessi. "La megarotonda – spiega – contribuirebbe a deturpare definitivamente un’area già gravemente compromessa dalla perdita dell’antico porto della Formica, su cui è stato realizzato l’orrendo pensilone e si mangerebbe una parte del ‘Parco della Pace‘, riducendo ulteriormente le già carenti aree verdi pubbliche a disposizione dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La megarotonda è un’opera sbagliata"