La medaglia dell’Unesco alla cucina nostrana sia un monito per chi si nutre di sushi e kebab

L'assegnazione della medaglia UNESCO alla cucina italiana rappresenta un riconoscimento importante del patrimonio gastronomico nazionale. Tuttavia, questa conquista ha suscitato discussioni e critiche, spesso legate a preferenze e stereotipi culinari. È un invito a valorizzare e proteggere le nostre tradizioni gastronomiche, evitando di sottovalutare l'importanza di preservare le radici culturali del cibo italiano.

Giù le mani dal patrimonio! Non le posso sentire le critiche alla celebrazione della cucina italiana in ambito Unesco, con la scusa che è poca cosa, che non basta. Ma certo che non.

