La manicure da promessa sposa di Dove Cameron
Dove Cameron sfoggia una manicure elegante e raffinata, perfetta per valorizzare un anello di fidanzamento importante. La star opta per un rosa sofisticato, applicato su lunghe unghie a stiletto, dimostrando come questa scelta possa esaltare la bellezza delle mani e l’importanza di un momento speciale.
Dove Cameron conferma, ancora una volta, qual è la manicure ideale per mettere in evidenza un anello di fidanzamento importante: il rosa, declinato in una versione sofisticata che lei ha scelto di applicare su lunghe unghie a stiletto. La french manicure ombré di Dove Cameron, promessa sposa di Damiano David. L’attrice e cantante statunitense, oggi 29enne, da tre anni legata a Damiano David e promessa sposa del frontman dei Måneskin, è stata recentemente avvistata mentre passeggiava per le strade di Los Angeles. Avvolta in un maxi cappotto, il volto parzialmente nascosto da cappellino e occhiali da sole, non è comunque riuscita a sfuggire all’attenzione dei fan, che hanno immediatamente notato il prezioso anello all’anulare sinistro. 🔗 Leggi su Amica.it
Nel suo sorriso, nelle sue mani protese verso l’umanità, ritroviamo la promessa che nulla è davvero perduto per chi si lascia guidare dalla grazia. Maria ci ricorda che la santità non è un privilegio per pochi, ma una vocazione universale. Vai su Facebook
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it