la manicure da promessa sposa di dove cameron

Dove Cameron conferma, ancora una volta, qual è la manicure ideale per mettere in evidenza un anello di fidanzamento importante: il rosa, declinato in una versione sofisticata che lei ha scelto di applicare su lunghe unghie a stiletto. La french manicure ombré di Dove Cameron, promessa sposa di Damiano David. L’attrice e cantante statunitense, oggi 29enne, da tre anni legata a Damiano David e promessa sposa del frontman dei Måneskin, è stata recentemente avvistata mentre passeggiava per le strade di Los Angeles. Avvolta in un maxi cappotto, il volto parzialmente nascosto da cappellino e occhiali da sole, non è comunque riuscita a sfuggire all’attenzione dei fan, che hanno immediatamente notato il prezioso anello all’anulare sinistro. 🔗 Leggi su Amica.it