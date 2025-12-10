La Live Dei Record il 13 dicembre 2025 | 24 ore non-stop di shopping e intrattenimento su TikTok Shop

Il 13 dicembre 2025 si terrà la “Live Dei Record”, una maratona di 24 ore di shopping e intrattenimento su TikTok Shop. Conosciuto come shoptainment, questo fenomeno internazionale rappresenta la nuova frontiera dell’e-commerce, unendo acquisti in diretta a momenti di divertimento e coinvolgimento in tempo reale.

Ha un nome preciso e all’estero è già un fenomeno consolidato: shoptainment. È la nuova frontiera dell’e-commerce, dove l’acquisto online si fonde con l’intrattenimento in diretta. “Una naturale evoluzione dell’esperienza di shopping dei negozi fisici, trasportata dentro i social network”, spiega Leandro De Aguiar, italo-brasiliano, co-fondatore di ComCart Srl, società specializzata nella vendita online e TikTok Shop partner ufficiale. La maratona dello shopping e la partnership con Qn. Il 13 dicembre ComCart porterà in Italia un format mai visto prima: la “Live Dei Record”, una maratona streaming di 24 ore consecutive – con un’unica conduttrice, Benedetta Spattini – interamente dedicata ai brand che vogliono vendere attraverso la potenza della live commerce economy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net