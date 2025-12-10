La Live Dei Record il 13 dicembre 2025 | 24 ore non-stop di shopping e intrattenimento su TikTok Shop
Il 13 dicembre 2025 si terrà la “Live Dei Record”, una maratona di 24 ore di shopping e intrattenimento su TikTok Shop. Conosciuto come shoptainment, questo fenomeno internazionale rappresenta la nuova frontiera dell’e-commerce, unendo acquisti in diretta a momenti di divertimento e coinvolgimento in tempo reale.
Ha un nome preciso e all’estero è già un fenomeno consolidato: shoptainment. È la nuova frontiera dell’e-commerce, dove l’acquisto online si fonde con l’intrattenimento in diretta. “Una naturale evoluzione dell’esperienza di shopping dei negozi fisici, trasportata dentro i social network”, spiega Leandro De Aguiar, italo-brasiliano, co-fondatore di ComCart Srl, società specializzata nella vendita online e TikTok Shop partner ufficiale. La maratona dello shopping e la partnership con Qn. Il 13 dicembre ComCart porterà in Italia un format mai visto prima: la “Live Dei Record”, una maratona streaming di 24 ore consecutive – con un’unica conduttrice, Benedetta Spattini – interamente dedicata ai brand che vogliono vendere attraverso la potenza della live commerce economy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La “Live Dei Record” il 13 dicembre 2025: 24 ore non-stop di shopping e intrattenimento su TikTok Shop - Il 13 dicembre dalle ore 8 il primo esperimento italiano firmato ComCart: maratona streaming di 24 ore condotta da Benedetta Spattini (Vegan Betta). Come scrive quotidiano.net
GORIZIA LIVE con J-AX, SARAH TOSCANO, GABRY PONTE, ROCCO HUNT E MR.RAIN il 13 dicembre - Gorizia Live – Il Concerto, l’evento con cui sabato 13 dicembre il Comune festeggerà la Capitale europea della cultura GO! Secondo newsic.it
