La Lituania contro i palloni dalla Bielorussia E’ in atto un’escalation?
La tensione tra Lituania e Bielorussia si intensifica a causa dei palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia, considerati una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. Ieri, il governo lituano ha dichiarato lo stato di emergenza, evidenziando l'importanza di rispondere a questa crescente situazione di rischio.
Ieri il governo lituano ha dichiarato una “emergenza nazionale” la possibile minaccia alla sicurezza rappresentata dai palloni aerostatici che regolarmente oltrepassano lo spazio a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Alta tensione, la Lituania chiude i confini con la Bielorussia e annuncia: “Abbatteremo i loro palloni aerostatici”
Palloni aerostatici al confine, la Lituania chiude la frontiera: “Strumento di guerra ibrida”. Ma vengono usati per contrabbandare sigarette
Tensioni tra Lituania e Bielorussia per gli sconfinamenti di palloni aerostatici
Lituania: stato di emergenza per presunto contrabbando bielorusso La Lituania ha dichiarato lo stato di emergenza per fare fronte ai presunti sconfinamenti di palloni aerostatici dalla Bielorussia. Il Paese dispiegherà i militari al confine con Minsk, e aumenterà
#Lituania: proclamato lo stato di #emergenza per le incursioni dei palloni aerostatici bielorussi. A cura di Micol Weisz
La Lituania dichiara l'emergenza per i palloni da contrabbando dalla Bielorussia - La Lituania ha dichiarato una "situazione di emergenza" per un afflusso di palloni lanciati dalla vicina Bielorussia dai contrabbandieri, descrivendolo come un "attacco ibrido" orchestrato da Minsk. Da ansa.it
