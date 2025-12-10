La Lituania contro i palloni dalla Bielorussia E’ in atto un’escalation?

La tensione tra Lituania e Bielorussia si intensifica a causa dei palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia, considerati una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. Ieri, il governo lituano ha dichiarato lo stato di emergenza, evidenziando l'importanza di rispondere a questa crescente situazione di rischio.

Ieri il governo lituano ha dichiarato una "emergenza nazionale" la possibile minaccia alla sicurezza rappresentata dai palloni aerostatici che regolarmente oltrepassano lo spazio a.

La Lituania dichiara l'emergenza per i palloni da contrabbando dalla Bielorussia - La Lituania ha dichiarato una "situazione di emergenza" per un afflusso di palloni lanciati dalla vicina Bielorussia dai contrabbandieri, descrivendolo come un "attacco ibrido" orchestrato da Minsk.