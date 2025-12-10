La leggenda del calcio e l’animalista una guerra senza fine | cosa succede

Da oltre dieci anni, una disputa tra un'icona del calcio e un’attivista animalista tiene banco, alimentando una guerra senza fine. Il campione, determinato a ottenere giustizia, non si arrende di fronte alle controversie, che continuano a dividere opinioni e a suscitare discussioni intense. Una storia di passione, conflitto e tenacia che si protrae nel tempo.

Una storia che va avanti da almeno una decina d’anni con il campione che non si arrende e vuole avere giustizia Non gli va giù. E nonostante siano passati anni e tanta acqua sotto i ponti, per un campione dello sport a livello mondiale, non riesce a dimenticare e va avanti nella sua personale e piccola battaglia. Nessun passo indietro anzi, almeno cento in avanti. (Ansa Foto) Cityrumors.it E’ fatto così Roberto Baggio, conosciuto in tutto il mondo per il suo talento e le sue magie sul campo, ma anche per la sua fede nel buddismo e per il suo carattere, fermo e orgoglioso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La leggenda del calcio e l’animalista, una guerra senza fine: cosa succede

