La Legge di Bilancio trasforma le farmacie in presìdi del Servizio sanitario nazionale ma non tutti i test saranno gratuiti L’analisi di Milena Gabanelli spiega cosa cambierà davvero per i cittadini

Iodonna.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente Legge di Bilancio mira a potenziare il ruolo delle farmacie come presìdi del Servizio sanitario nazionale, introducendo nuove possibilità di accesso ai test diagnostici. Tuttavia, non tutti saranno gratuiti, e le implicazioni per i cittadini sono ancora da chiarire. In questo articolo, Milena Gabanelli analizza le reali novità e le potenziali trasformazioni del sistema sanitario.

N egli ultimi mesi l’idea che dal 2026 si potranno fare esami in farmacia “come se si fosse in ospedale” si è fatta strada nel dibattito pubblico. Il motivo è una riforma che promette di portare la sanità più vicino alle persone, sfruttando una rete già presente ovunque: le farmacie. La Legge di Bilancio 2026, infatti, le trasforma ufficialmente in presìdi del Servizio sanitario nazionale, con servizi integrati e fondi pubblici dedicati. Il messaggio è semplice e rassicurante: più esami sotto casa, meno attese, meno code. Ma, come mostra l’analisi di Milena Gabanelli nel suo Dataroom sul Corriere della Sera, dietro questa promessa c’è una realtà più articolata, che vale la pena capire bene per evitare equivoci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

