La Legge di Bilancio trasforma le farmacie in presìdi del Servizio sanitario nazionale ma non tutti i test saranno gratuiti L’analisi di Milena Gabanelli spiega cosa cambierà davvero per i cittadini

La recente Legge di Bilancio mira a potenziare il ruolo delle farmacie come presìdi del Servizio sanitario nazionale, introducendo nuove possibilità di accesso ai test diagnostici. Tuttavia, non tutti saranno gratuiti, e le implicazioni per i cittadini sono ancora da chiarire. In questo articolo, Milena Gabanelli analizza le reali novità e le potenziali trasformazioni del sistema sanitario.

N egli ultimi mesi l’idea che dal 2026 si potranno fare esami in farmacia “come se si fosse in ospedale” si è fatta strada nel dibattito pubblico. Il motivo è una riforma che promette di portare la sanità più vicino alle persone, sfruttando una rete già presente ovunque: le farmacie. La Legge di Bilancio 2026, infatti, le trasforma ufficialmente in presìdi del Servizio sanitario nazionale, con servizi integrati e fondi pubblici dedicati. Il messaggio è semplice e rassicurante: più esami sotto casa, meno attese, meno code. Ma, come mostra l’analisi di Milena Gabanelli nel suo Dataroom sul Corriere della Sera, dietro questa promessa c’è una realtà più articolata, che vale la pena capire bene per evitare equivoci. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La Legge di Bilancio trasforma le farmacie in presìdi del Servizio sanitario nazionale, ma non tutti i test saranno gratuiti. L’analisi di Milena Gabanelli spiega cosa cambierà davvero per i cittadini

Roccella: “Famiglia al centro, con la Legge di Bilancio 2026 arriverà la riforma ISEE per i nuclei con figli”

La Francia in piazza contro la Legge di Bilancio con tagli da 43 miliardi di euro. Docenti in sciopero, scuole chiuse

L’imminente legge di Bilancio non tradisca poliziotti e militari

Cambia il tetto del contante con un emendamento alla legge di bilancio, firmato da Fratelli d’Italia e che ha ottenuto il via libera del governo, che porta il limite per i pagamenti in banconote da 5.000 a 10.000 euro dal 2026. Nello stesso comma compare una “i Vai su Facebook

Sapete quante misure a tutela degli animali erano previste nella Legge di Bilancio 2026? Nessuna. Per questo #LAV ha presentato proposte per portare in Parlamento più rispetto per animali ed equità sociale! lav.it/news/legge-bil… Vai su X

Esami in farmacia, davvero dal 2026 saranno gratis a carico del Servizio sanitario? - La Legge di bilancio riconosce le farmacie come presidi del Ssn e raddoppia i fondi pubblici per i rimborsi a 50 milioni l'anno. Si legge su msn.com