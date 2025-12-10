La legge americana sulla Difesa limita il governo sul disimpegno in Europa e in Ucraina

Ilfoglio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le recenti posizioni degli Stati Uniti sulla presenza militare in Europa e in Ucraina, evidenziando le critiche di Donald Trump agli alleati europei e le conseguenze della legge americana sulla Difesa. Si esplorano anche le dinamiche politiche e le dichiarazioni che riflettono le tensioni e le sfide nel contesto internazionale.

Donald Trump insiste con le accuse agli europei deboli e in declino, e durante l’intervista a Politico aggiunge un tocco di rammarico: voglio bene agli europei (non tutti, ci sono. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la legge americana sulla difesa limita il governo sul disimpegno in europa e in ucraina

© Ilfoglio.it - La legge americana sulla Difesa limita il governo sul disimpegno in Europa e in Ucraina

Dopo 43 giorni di blocco federale Trump firma la legge che pone fine allo shutdown più lungo della storia americana

Usa, Gaza sotto i riflettori: senatori dem chiedono a Rubio verifiche su possibili violazioni IDF della legge americana sui diritti umani

legge americana difesa limitaLa legge americana sulla Difesa limita il governo sul disimpegno in Europa e in Ucraina - Il testo bipartisan blocca le riduzioni di truppe che favorirebbero Mosca, finanzia i Baltici e introduce verifiche su armi, intelligence e forniture. Come scrive ilfoglio.it