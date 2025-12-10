La legge americana sulla Difesa limita il governo sul disimpegno in Europa e in Ucraina

L'articolo analizza le recenti posizioni degli Stati Uniti sulla presenza militare in Europa e in Ucraina, evidenziando le critiche di Donald Trump agli alleati europei e le conseguenze della legge americana sulla Difesa. Si esplorano anche le dinamiche politiche e le dichiarazioni che riflettono le tensioni e le sfide nel contesto internazionale.

Donald Trump insiste con le accuse agli europei deboli e in declino, e durante l'intervista a Politico aggiunge un tocco di rammarico: voglio bene agli europei (non tutti, ci sono.

