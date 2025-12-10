La Juventus Women sogna lo Stadium meno 4000 biglietti venduti per il match decisivo con lo United | E poi vi lamentate di Biella

La Juventus Women si prepara a un match cruciale contro lo United, con 4000 biglietti già venduti. Nonostante l'entusiasmo e l'importanza della sfida, lo stadio di Torino non sarà completamente gremito. Mauro Munno analizza il contesto e le aspettative, evidenziando le sfide e le speranze delle bianconere in questa partita decisiva.

di Mauro Munno . « E poi ci dicono che i tifosi non vengono perché giochiamo a Biella »: la Juventus Women è delusa dal suo bacino, vero o presunto. Canzi ieri ha esternato il pensiero della società, ma il tormentone dura da settimane. I soli 4500 tifosi presenti allo Stadium con il Benfica hanno scoperto i nervi della sezione femminile del club, ripetutamente accusata di alienare quasi volutamente la squadra a 85 chilometri da Torino (in realtà una scelta obbligata) negando la possibilità a migliaia di appassionati di seguire la squadra da vicino.

