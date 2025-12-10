La Juventus Women sogna lo Stadium meno 4000 biglietti venduti per il match decisivo con lo United | E poi vi lamentate di Biella
La Juventus Women si prepara a un match cruciale contro lo United, con 4000 biglietti già venduti. Nonostante l'entusiasmo e l'importanza della sfida, lo stadio di Torino non sarà completamente gremito. Mauro Munno analizza il contesto e le aspettative, evidenziando le sfide e le speranze delle bianconere in questa partita decisiva.
di Mauro Munno . « E poi ci dicono che i tifosi non vengono perché giochiamo a Biella »: la Juventus Women è delusa dal suo bacino, vero o presunto. Canzi ieri ha esternato il pensiero della società, ma il tormentone dura da settimane. I soli 4500 tifosi presenti allo Stadium con il Benfica hanno scoperto i nervi della sezione femminile del club, ripetutamente accusata di alienare quasi volutamente la squadra a 85 chilometri da Torino (in realtà una scelta obbligata) negando la possibilità a migliaia di appassionati di seguire la squadra da vicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Un grande percorso in Champions per la Juventus Women - facebook.com Vai su Facebook
#JuventusWomen corsara in #UWCL: Girelli ne fa due, Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel completano l’opera certificando la qualificazione aritmetica alla prossima fase della competizione Vai su X
Champions League, Juventus Women travolgente: 5-0 sul campo dello SKC St. Pölten - Pölten in Champions League, con gol di Girelli, Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel. Da quotidianopiemontese.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it