La Juve batte il Pafos e vede i playoff ma che fatica | McKennie e David spengono i fischi dello Stadium

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Pafos, assicurandosi il passaggio ai playoff di Champions League. Nonostante le difficoltà e i fischi dello Stadium, i gol di McKennie e David hanno riacceso la speranza e rilanciato le ambizioni bianconere nella competizione.

La Juventus batte il Pafos 2-0 in Champions League ma soffre a lungo: fischi allo Stadium, poi i gol di McKennie e David rilanciano i bianconeri verso i playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

juve batte pafos vedeLa Juve batte il Pafos e vede i playoff, ma che fatica: McKennie e David spengono i fischi dello Stadium - 0 in Champions League ma soffre a lungo: fischi allo Stadium, poi i gol di McKennie e David rilanciano i bianconeri verso ... Lo riporta fanpage.it

juve batte pafos vedeJuventus-Pafos 2-0: diretta live e risultato in tempo reale - Pafos di Mercoledì 10 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net