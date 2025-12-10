La guerra miliardaria per Warner Bros fra primogeniture odio e antitrust
La recente battaglia tra Warner Bros e Netflix, caratterizzata da interessi miliardari, svela tensioni tra primogenitura, ostilità e questioni antitrust. Mentre le dinamiche interne rimangono complesse, gli spettatori osservano da lontano, con l'offerta di 83 miliardi di dollari di Netflix che segna un nuovo capitolo in questa guerra economica nel settore dell'intrattenimento.
Partiamo dall'Antitrust. Il resto, con il metro di noi spettatori, è inafferrabile. Venerdì scorso Netflix ha offerto 83 miliardi di dollari per i.
Paramount sfida Netflix: offerta ostile da 108 miliardi su Warner Bros. - Paramount lancia un'Opa ostile su Warner da 108 miliardi, superando l'offerta Netflix e accendendo una guerra nel mondo dello streaming. Lo riporta businesspeople.it
