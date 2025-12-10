La guardia costiera e i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara
In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, si celebrano le figure di coraggio e dedizione di chi tutela la comunità. L’Ufficio Locale Marittimo di Mondragone e il distaccamento dei vigili del fuoco si uniscono nelle celebrazioni dedicate a questa figura simbolo di sacrificio e servizio.
In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona e protettrice della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, figura simbolo di coraggio, sacrificio e servizio alla comunità, l'Ufficio Locale MarittimoGuardia Costiera di Mondragone, unitamente al distaccamento dei vigili del fuoco di.
Imperia: Vigili del Fuoco e Guardia Costiera in festa per il Patrono Santa Barbara /Foto e Video - Per l’occasione, presso la sede dei Vigili del Fuoco, è stato reso omaggio ai caduti con la deposizione di una corona d’alloro, in un momento di intensa partecipazione e raccoglimento ... Segnala imperiapost.it
Santa Barbara, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera celebrano a Vibo la loro Patrona - Una cerimonia congiunta a Mileto per onorare le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nella tutela della vita e della sicurezza ... Riporta zoom24.it
