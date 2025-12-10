La Gruppo Mascio Bergamo stende la Fortitudo con un quarto periodo da urlo
La Gruppo Mascio Bergamo conquista una vittoria importante contro la Fortitudo Bologna nel recupero della 14ª giornata della Serie A2 2025-2026. Grazie a un quarto periodo decisivo, la squadra bergamasca si impone con determinazione, dimostrando carattere e solidità nel match.
Una solida Gruppo Mascio Bergamo batte la Flats Service Fortitudo Bologna nel recupero della 14° giornata della Regular Season della Serie A2 2025-2026. Il finale recita 65-56 per i padroni di casa che conquistano così una vittoria fondamentale al termine di una battaglia fisica e decisa solo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
