La Gruppo Mascio Bergamo stende la Fortitudo con un quarto periodo da urlo

Bolognatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Gruppo Mascio Bergamo conquista una vittoria importante contro la Fortitudo Bologna nel recupero della 14ª giornata della Serie A2 2025-2026. Grazie a un quarto periodo decisivo, la squadra bergamasca si impone con determinazione, dimostrando carattere e solidità nel match.

Una solida Gruppo Mascio Bergamo batte la Flats Service Fortitudo Bologna nel recupero della 14° giornata della Regular Season della Serie A2 2025-2026. Il finale recita 65-56 per i padroni di casa che conquistano così una vittoria fondamentale al termine di una battaglia fisica e decisa solo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

