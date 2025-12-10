La grinta degli spezzini che non mollano mai Le Aquile tornano in corsa per restare in B

Le Aquile di Spezia dimostrano ancora una volta la loro determinazione, tornando in corsa per la salvezza in Serie B. Tra il entusiasmo dei tifosi presenti a Chiavari e la gioia dei protagonisti in campo, la squadra conferma la propria grinta e il desiderio di non mollare, sostenuta anche dalla passione dei sostenitori e dai dirigenti.

Il boato impressionante dei 1800 tifosi aquilotti presenti a Chiavari, l'esultanza irrefrenabile degli undici in campo e della panchina, con mister Donadoni che perde il tradizionale aplomb, le mani al cielo del presidente-porta fortuna Charlie Stillitano (ieri è ripartito per gli Stati Uniti, ma è possibile la sua presenza sabato al 'Picco' nel match contro il Modena), la soddisfazione del patron Thomas Roberts a migliaia di chilometri di distanza. Le pillole di felicità in salsa aquilotta per l'importantissima vittoria nel derby contro l'Entella sono la sintesi di un rigenerato entusiasmo indispensabile per conseguire la salvezza.

