La grande azienda dell’elettronica investe nel Comasco | tre aperture in un mese

MediaWorld continua a rafforzare la propria presenza nel Comasco, aprendo tre nuovi punti vendita in meno di un mese. Questi investimenti sottolineano l'importanza strategica della provincia nel settore dell’elettronica di consumo, confermando l’impegno dell’azienda nel consolidare la propria rete sul territorio.

La provincia di Como si conferma sempre più centrale nelle strategie di MediaWorld. In meno di un mese la grande azienda dell’elettronica ha inaugurato tre nuovi spazi sul territorio: il 20 novembre è arrivato il grande store alle Gallerie Bennet di Cantù, con 1.800 mq dedicati all’innovazione e. 🔗 Leggi su Quicomo.it