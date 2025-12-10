La grande azienda dell’elettronica investe nel Comasco | tre aperture in un mese

MediaWorld rafforza la sua presenza nel Comasco con tre aperture in meno di un mese. La provincia si conferma punto strategico per l’azienda, che ha inaugurato nuovi store nelle Gallerie Bennet di Cantù e altre località, consolidando il proprio ruolo nel mercato locale e offrendo nuove opportunità ai consumatori.

La provincia di Como si conferma sempre più centrale nelle strategie di MediaWorld. In meno di un mese la grande azienda dell'elettronica ha inaugurato tre nuovi spazi sul territorio: il 20 novembre è arrivato il grande store alle Gallerie Bennet di Cantù, con 1.800 mq dedicati all'innovazione

