la fortitudo perde mazzola per 3 o 4 mesi

La Fortitudo Bologna dovrà fare i conti con un infortunio importante: Valerio Mazzola sarà fuori per circa 3-4 mesi. L'annuncio arriva in un momento delicato, in attesa della partita di questa sera contro Bergamo a Monza. La squadra si prepara a un periodo di sfide senza uno dei suoi protagonisti, con l'incertezza legata al recupero e alle prossime strategie.

Bologna, 10 dicembre 2025 - Piove sul bagnato, in casa Fortitudo. In attesa del confronto in programma questa sera, a Monza, contro Bergamo (recupero di gara rinviata), Attilio Caja sa già di dover rinunciare a Valerio Mazzola almeno fino alla primavera. Una nota della società, non lascia spazio a dubbi. “Fortitudo comunica che il giocatore Valerio Mazzola, a seguito di un trauma contusivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di lunedì, è stato visitato dal professor Rocchi, il quale ha rilevato la necessità di un intervento chirurgico. I tempi di recupero stimati sono di circa 3-4 mesi”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net