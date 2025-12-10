La Fondazione Meyer torna ad aggiudicarsi l' Oscar di Bilancio
La Fondazione Meyer si distingue nuovamente, ricevendo l'Oscar di Bilancio 2025. Questo prestigioso riconoscimento premia l'eccellenza nella trasparenza e qualità dei bilanci sociali e di sostenibilità, confermando l'impegno dell'ente nel garantire rendicontazioni accurate e affidabili.
Firenze, 10 dicembre 2025 - , il più ambito premio italiano per la qualità e trasparenza dei bilanci sociali e di sostenibilità. Il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto nella categoria “Imprese sociali e organizzazioni non profit”. La cerimonia di premiazione del prestigioso appuntamento dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e giunto ormai alla 61esima edizione, si è tenuta ieri sera a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ferragamo e Fondazione Meyer insieme per un doppio progetto. “Felici di aiutare chi è in difficoltà” Vai su X
Ferragamo e Fondazione Meyer ancora insieme: due nuovi progetti per la psichiatria e la psicologia ospedaliera Salvatore Ferragamo rinnova il proprio impegno a favore della Fondazione Meyer. Anche per il 2025, la maison fiorentina sostiene due importa - facebook.com Vai su Facebook
