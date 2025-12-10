La Fondazione finanzia lo studio di fattibilità sull’ex albergo San Marco

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha finanziato uno studio di fattibilità dedicato alla riqualificazione dell’ex albergo San Marco, storico edificio situato in via San Marco, noto anche per aver ospitato il celebre compositore Giuseppe Verdi. L'iniziativa mira a definire i costi e le modalità di recupero dell’immobile, contribuendo al rilancio e alla valorizzazione del patrimonio locale.

