La fondazione Banca delle Visite si prepara a celebrare 10 anni di solidarietà

È fissato per Giovedì 11 Dicembre 2025 l’appuntamento con il Charity Gala per il Decennale di Banca delle Visite, una serata all’insegna della partecipazione e della condivisione con l’obiettivo di raccogliere fondi per donare 500 nuovi screening di Prevenzione. Formello (RM) – Dieci anni fa nasceva la Fondazione Banca delle Visite da un’idea semplice quanto ambiziosa da parte di Health Italia S.p.A. e Mutua MBA: sostenere il diritto alla salute uguale per tutti. Quella che era un’intuizione solidale è oggi una realtà nazionale presente in 19 regioni italiane, capace di donare oltre 10.000 visite specialistiche, esami diagnostici e screening di Prevenzione a persone e famiglie in difficoltà stimolando un vero e proprio welfare di prossimità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it