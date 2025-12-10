La fondazione Banca delle Visite si prepara a celebrare 10 anni di solidarietà
La Fondazione Banca delle Visite si avvicina ai 10 anni di attività dedicata alla solidarietà. Per celebrare questo traguardo, il 11 dicembre 2025 si terrà un Charity Gala, un evento di partecipazione e condivisione finalizzato a raccogliere fondi per l’acquisto di 500 nuovi screening di prevenzione.
È fissato per Giovedì 11 Dicembre 2025 l’appuntamento con il Charity Gala per il Decennale di Banca delle Visite, una serata all’insegna della partecipazione e della condivisione con l’obiettivo di raccogliere fondi per donare 500 nuovi screening di Prevenzione. Formello (RM) – Dieci anni fa nasceva la Fondazione Banca delle Visite da un’idea semplice quanto ambiziosa da parte di Health Italia S.p.A. e Mutua MBA: sostenere il diritto alla salute uguale per tutti. Quella che era un’intuizione solidale è oggi una realtà nazionale presente in 19 regioni italiane, capace di donare oltre 10.000 visite specialistiche, esami diagnostici e screening di Prevenzione a persone e famiglie in difficoltà stimolando un vero e proprio welfare di prossimità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
CONCERTI • Al Teatro Comunale di Adria la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS ringrazia la cittadinanza e agli operatori sanitari Salute Ulss 5 Polesana di Adria, Rovigo e Trecenta. Già ad oltre 4.000 persone quest’anno sono tornate a veder - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Banca Centro. Al via la prima edizione di ’Cultura al Centro’ - Previsti anche due percorsi urbani: in totale 27 appuntamenti gratuiti per tutti. Riporta lanazione.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it